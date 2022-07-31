Полковник США Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенными Украине деньгами

Американский полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Министерство обороны США присваивать себе часть финансовой помощи для Украины.

В воскресенье,31 июля 2022 года, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор объяснил куда исчезают деньги, которые страны запада выделяют для оказания помощи киевскому режиму.

Макгрегор утверждает, что Министерство обороны США изымает часть из предназначенных для Украины денег якобы для получения компенсации за оказание военной помощи украинским солдатам.