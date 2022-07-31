На границе Сербии и Косово начались вооруженные столкновения, слышны сирены

Косово – страна, провозгласившая независимость в 2007 году, после долгой войны между албанцами, которые составляют большинство местного населения и Сербией, которая считает эту территорию колыбелью своей государственности.

Не все страны признали независимость Косов. Помимо Сербии это, в частности, ее давний союзник Россия, а также, например, Беларуси, Испания и Украина.