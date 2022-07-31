На границе Сербии и Косово начались вооруженные столкновения, слышны сирены

В воскресенье, 31 июля, в городе Косовска-Митровица, который располагается на севере Косово, начались вооруженные столкновения, сообщает Jerusalem Post.

По словам греческого журналиста Сотри Димипинудиса, есть неофициальные сообщения о перестрелке между сербскими и косовскими силами.

Кроме того, местные жители слышали автоматные очереди. Сообщается, что в городе слышны сирены, а церкви звонят в колокола. Также замечено множество машин экстренных служб, некоторые дороги в этом районе перекрыты.

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    Косово – страна, провозгласившая независимость в 2007 году, после долгой войны между албанцами, которые составляют большинство местного населения и Сербией, которая считает эту территорию колыбелью своей государственности.

    Не все страны признали независимость Косов. Помимо Сербии это, в частности, ее давний союзник Россия, а также, например, Беларуси, Испания и Украина.

Опубликовано: Николай Скира

 

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