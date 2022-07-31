Фермеры объяснили, что делать с ботвой картофеля и томатов на даче
После уборки урожая картофеля и томатов остается много ботвы. Ее не стоит выбрасывать, ведь зеленая масса может принести пользу.
Первый способ ее применения – мульчирование грядок. Но для этого подойдет только та ботва, которую не обрабатывали химическими препаратами и на которой нет следов болезней.
Зеленую массу многих растений можно использовать для приготовления компоста. Это органическое удобрение, которое способствует росту и развитию растений, насыщает грунт полезными компонентами.
Важно помнить, что ботва, зараженная инфекциями, испортит всю массу компоста. Но зелень быстро высыхает, увидеть на ней повреждения бывает непросто.
По этой причине ботву не рекомендуется добавлять в компост, несмотря на то, что для этих целей подходят многие растения.
А вот при сжигании ботвы все бактерии и вредоносные микроорганизмы уничтожаются. При этом образуется зола, которая сама по себе является полезным удобрением и помогает бороться с вредителями.
Если использовать ботву не планируется, ее лучше всего закопать. Для этого потребуется яма глубиной около 1 м. Это позволяет обезопасить грядки и растения от заражения возможной инфекцией.
Яму лучше выкопать подальше от грядок, там, где не планируется в дальнейшем высаживать огородные культуры.
Опубликовано: Светлана Репина
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