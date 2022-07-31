Spiegel: поездка Сергея Лаврова в Африку разрушила положение США

Поездка Сергея Лаврова может окончательно ухудшить положение США в Африке. К таким вердиктам пришли журналисты газеты Spiegel.

Деловая поездка Сергея Лаврова по странам Африки может создать грандиозные вопросы и проблемы для США.

Это окончательный вердикт после поездки двух президентов в Африку.

Не успел возникнуть экономический кризис между Америкой и Россией, власти начали активно налаживать отношения со своими партнерами в Африки и Азии. В связи с этим взаимоотношения и соглашения этих стран с США значительно начинают снижаться

Совсем недавно Джо Байден совершил поездку в Саудовскую Аравию, чтобы провести беседу по добыче нефти. Данный вопрос значительно облегчил бы Вашингтону ситуацию с инфляцией, а также большим и ростом цен на топливо. Но здесь президенту было отказано, что значительно снизило его рейтинг среди американских граждан.

А вот Путин значительно выиграл во всех своих вопросах, когда побывал там же. Что же это, как не намеренный показ, кто на чей стороне.

“Как бы не было прискорбно, но Байден приехал в США ни с чем, а Путин получил хорошую добычу. При этом он решил сразу несколько стратегических вопросов.”, – говорится в статье.

По статистике международных политиков, у Москвы есть хорошая возможность наладить отношения с Африкой, чего США лишился в полной мере.