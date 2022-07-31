Врачи рекомендуют пить воду при волнении: зачем это нужно
Цикл возбуждения можно прервать только моторным действием, которым является глотание.
Если не дать волнению выйти при помощи моторики, то оно будет только нарастать.
В момент питья моторное действие проявляется в скоординированной работе дыхания и глотания. Мозг в этот момент переключается с волнения на эти задачи, и человек успокаивается.
Во время питья мы задерживаем дыхание, тем самым восстанавливая дыхательный ритм и самоконтроль над собой. Кроме того, когда нам подают воду, мы воспринимаем это как заботу о себе, и тоже перестаем волноваться.
Но успокоительный эффект от питья воды длится недолго. Поэтому при сильном волнении нужно пользоваться другими методами, в том числе медикаментозными.
Опубликовано: Наталья Павлова
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