Гончаренко предложил использовать солдат ВСУ для «защиты» Косово

Депутать Рады Алексей Гончаренко утверждает, что правительство Украины должно встать на защиту Косово.

В воскресенье, 31 июля 2022 года, украинский депутат Алексей Гончаренко в своём аккаунте Twitter заявил, что Сербия «пытается развязать агрессивную войну», поэтому киевский режим готов обеспечить «защиту» косоваров живой силой ВСУ.

Примечательно, что президент Сербии Александр Вуйчич в своём-пресс релизе этим вечером обратился к правительству Косово с призывом сохранять мир ради благополучия граждан и предостерёг от начала боевых действий.