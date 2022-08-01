Россиянам сложно будет попасть в Финляндию из-за санкций, Кремль готов принят ответные меры
В Финляндии теперь в 10 раз чаще дают отказ на получение визы гражданам РФ. Кремль уже сделал заявление, что ответные меры будут приняты незамедлительно.
Полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам никто не может. Подобные действия противоречат законам Евросоюза и правилам Шенгенского пространства.
Такое заявление сделали в Еврокомиссии после начала распространения слухов о том, что в отдельных странах перестанут принимать заявления на выдачу въездных документов для жителей России.
Вместе с тем глава консульского отдела МИД Финляндии Юсси Таннер настаивает на применении санкций к россиянам - в частности на введении ограничительных мер для туристов.
Так, граждане РФ теперь будут чаще получать отказы в оформлении визы в Финляндию.
В министерстве предложили допускать въезд в страну только по веским причинам (похороны, лечение) и только родственникам финских резидентов.
Опубликовано: Храмова Оксана
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