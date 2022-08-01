Лукашенко назначил Дмитрия Крутого новым послом Беларуси в России

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о назначении Дмитрия Крутого на должность чрезвычайного и полномочного посла в Российской Федерации.

В понедельник, 1 августа 2022 года, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко начал свою рабочую неделю с кадрового дня, в ходе которого белорусский лидер напутствовал нового посла Беларуси в РФ Дмитрия Крутого.

Лукашенко в напутственной речи Крутому подчеркнул значимость развития экономики во взаимоотношениях двух союзных государств, однако отметил, что суверенитет и независимость Беларуси в России являются константой.