Лукашенко назначил Александра Кулика министром лесного хозяйства Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового главу Министерства лесного хозяйства.
Президент Республики Беларуси Александр Лукашенко сегодня находится во Дворце Независимости в Минске.
У него запланирован ряд встреч. Также он объявил о кадровых изменениях в высшем руководстве страны.
Глава Государства назначил Александра Кулика на пост главы Министерства лесного хозяйства Беларуси.
Также он назначил нового заместителя главы администрации президента, а также чрезвычайного и полномочного посла в Российской Федерации.
Опубликовано: Николай Скира
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