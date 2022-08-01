Лукашенко назначил Александра Кулика министром лесного хозяйства Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового главу Министерства лесного хозяйства.

Президент Республики Беларуси Александр Лукашенко сегодня находится во Дворце Независимости в Минске.

У него запланирован ряд встреч. Также он объявил о кадровых изменениях в высшем руководстве страны.

Глава Государства назначил Александра Кулика на пост главы Министерства лесного хозяйства Беларуси.

Также он назначил нового заместителя главы администрации президента, а также чрезвычайного и полномочного посла в Российской Федерации.

Опубликовано: Николай Скира

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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