Лобода рассказала, что её дети хотят жить в России

Украинская певица Светлана Лобода, широко известная в России, поведала о том, что ее дочки мечтают вернуться в Москву, но сама артистка понимает, что это сейчас невозможно.

Украинская исполнительница Светлана Лобода не стала скрывать, что ее дочери очень хотят обратно в Россию. Сама знаменитость даже не думает этого делать.

Певица рассказала, что у её старшей дочери тяжело проходит процесс адаптации к новому месту проживания. Младшей сестре тоже не по себе от новой жизни. Обе наследницы умоляют звёздную мать о возвращении, но знаменитость уверена в том, что в РФ её больше никогда не увидят.

39-летняя артистка, давая интервью журналисту из Грузии Ноэ Сулаберидзе, сообщила:

Я не вижу возможности даже думать о том, что могу вернуться в Москву и жить в России. Это исключено.

Лобода уехала из российского государства фактически сразу, как было объявлено о запуске спецоперации на Донбассе. Знаменитость неоднократно позволяла себе резко высказылаться об РФ, где она обрела известность.

Напомним, что имя звезды сцены занесено в список " невъездных" сроком на 50 лет. Также в перечне персон нон грата присутствуют имена таких известных личностей, как певцов Наргиз Закировой, Андрея Данилко (творческий псевдоним - Верка Сердючка), актрисы Милы Сивацкой (исполнительница роли главной героини в картине "Последний богатырь").