Минобороны России сообщило об уничтожении двух американских установок HIMARS

Российской оборонное ведомство информирует о ходе специальной военной операции в Украине.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении двух американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Также, говорится в сообщении российского оборонного ведомства, были уничтожены 53 бойца Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.

Известно, что удар был нанесен по одному из заводов в городе Харьков.

Информацию с брифинга Министерства обороны приводит российской информационное агентство ТАСС.

"ВС РФ уничтожили две американские пусковые установки HIMARS и 53 националиста и иностранных наемника ударом по заводу в Харькове", - говорится в сообщении.

Также стало известно об уничтожении пусковой установки для американских противокорабельных ракет Harpoon.