Минобороны России сообщило об уничтожении двух американских установок HIMARS
Российской оборонное ведомство информирует о ходе специальной военной операции в Украине.
Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении двух американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
Также, говорится в сообщении российского оборонного ведомства, были уничтожены 53 бойца Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.
Известно, что удар был нанесен по одному из заводов в городе Харьков.
Информацию с брифинга Министерства обороны приводит российской информационное агентство ТАСС.
"ВС РФ уничтожили две американские пусковые установки HIMARS и 53 националиста и иностранных наемника ударом по заводу в Харькове", - говорится в сообщении.
Также стало известно об уничтожении пусковой установки для американских противокорабельных ракет Harpoon.
Опубликовано: Николай Скира
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