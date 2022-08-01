Бутина призвала правительство РФ выступить в поддержку Сербии
Депутат Государственной думы России Мария Бутина заявила, что РФ обязана поддержать Сербию и показать свои союзнические отношения.
Член депутатской группы ГД по связям с парламентом Сербии Мария Бутина 1 августа призвала Россию поддержать Сербию в ситуации, сложившейся в Косово.
Бутина говорит, что однозначно стоит выступить на стороне Сербии и показать, что Сербия и Россия - старые и верные союзники.
Депутат добавила, что Европа в данный момент не является самостоятельной, а подчиняется воле США.
Бутина говорит о вмешательстве во внутренние дела Европы и заявляет, что не верит в случайности там, где видит присутствие Североатлантического альянса и Вашингтона.
Депутат считает, что любая дестабилизация приводит к ухудшению качества жизни граждан из воюющих стран.
Она видит в текущей ситуации на Балканах игру для дестабилизации Европы, которая переключит внимание с экономических проблем на военные конфликты.
Ранее ситуация в Косово обострилась из-за планов по запрету въезда на территорию региона людей с сербскими документами.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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