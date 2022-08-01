Министерство ВСУ заявил что поставленные на Украину немецкие ЗСУ 1A2 Gepard не могут вести огонь

Министерство ВСУ рассказала, что зенитные установки, которые Германия доставила в качестве военной помощи, не могут стрелять.

Конечно такая новость не могла не шокировать украинцев. Основная причина, по которой немецкая самоходная зенитная установка 1A2 Gepard является нефункционирующей - техника не может вести огонь из-за неродных снарядов. Информация цитируется из источника Bulgarian Military.

Бракованными отказались целых три самоходные зенитные установки 1A2 Gepard, поэтому теперь можно пустить разве что на металлолом. Но вот вопрос, это насмешка от Германии или показательная акция, что она постепенно переходят на сторону России? Пока ответа на этот вопрос нет, но поступки на лицо.

“Боеприпасы, которые были доставлены& Украине Норвегией, не могут распознаваться системой оружия, тем самым это не позволяет ей выстрелить. Если в августе будет получено новая поставка техники и оружия, то остальное придется вернуть Германии для ремонта. Больше данных по работе техники и другим установкам пока Министерство обороны Украины не предоставлено”, – говорится в сообщении.

По мнению политологов, Германия либо преднамеренно, либо просто не проследила за тем, что оружие Украина получит бракованное, которое не может быть использовано во время боя, т.к. оно сразу будет ликвидировано противниками. Интересно как это прокомментируют немецкие власти.

Совсем недавно Шольц заявил, что желает открытого диалога с Путиным. Возможно именно поэтому это своеобразные шаги к перемирию.