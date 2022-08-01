Песков заявил о российской поддержке Сербии в ситуации с Косово

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ полностью поддерживает Сербию в ситуации с Косова. Он называл необоснованными требование властей края к сербам, проживающим на севере.

Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона считает необоснованными требования властей край к сербам, проживающим на севере страны. Поэтому Россия будет поддерживать Сербию в ситуации вокруг Коса «в любом случае».

Представитель Кремля указал на то, что российская сторона всегда была «рядом с косовскими сербами», поэтому считает все требования незаконными. При этом, он не ответил на вопрос, намерена ли Россия вмешиваться в разрешение ситуации с эскалацией.

Песков указал на то, что западные страны обязаны предостеречь власти края от непродуманных шагов, так как именно они признали независимость Косово, но почему-то забыли о правах сербов, которые там проживают.

Он добавил, что при признании независимости Косово, некоторые страны выступили гарантами стабилизации ситуации, поэтому они должна употребить все свое влияние на регион от дальнейшей эскалации ситуации. При этом, если эти шаги не будут приняты, то дальнейшая эскалация неизбежна.