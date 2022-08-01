Китай пригрозил силовыми методами в случае визита Нэнси Пелоси на Тайвань
МИД КНР сообщил, что в случае визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, будет сделан удар по китайско-американским отношениям.
Официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай может применить эффективные силовые методы, если Нэнси Пелоси все-таки посетит Тайвань. Он добавил, что это приведет к очень серьезным последствиям, так как китайская сторона будет считать такой визит грубым вмешательством во внутреннюю политику.
В Китае считают, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань дестабилизирует ситуацию в проливе. Китайская сторона будет обязана принять решительные и эффективные контрмеры. В том числе, Китаем могут быть приняты и силовые методы.
По данным авторитетных изданий Financial Times и Politico, Нэнси Пелоси должна была нанести визит на Тайвань еще в апреле, однако встреча была отменена из-за коронавируса. Китай заявил, что при эскалации напряженности в регионе, американцам не стоит прилетать на остров, однако визит Пелоси все-таки перенесли на август.
Посетит ли Нэнси Пелоси Тайвань не сообщается, однако ее делегация вылете в Азию еще в воскресенье. Известно, что она намерена пометить Малайзию, Японию, Южную Корею и Сингапур.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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