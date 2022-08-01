Минобороны РФ заявило об уничтожении двух американских РСЗО HIMARS в Харькове
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил о ликвидации двух американских РСЗО HIMARS в Харькове.
В понедельник, 1 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга доложил об уничтожении ВС РФ двух реактивных систем залпового огня HIMARS.
Конашенков уточнил, что российские солдаты в результате высокоточного удара по заводу в Харькове уничтожили две РСЗО HIMARS, а также нейтрализовали пятьдесят три иностранных наёмников ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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