Минобороны РФ заявило об уничтожении двух американских РСЗО HIMARS в Харькове

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил о ликвидации двух американских РСЗО HIMARS в Харькове.

В понедельник, 1 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга доложил об уничтожении ВС РФ двух реактивных систем залпового огня HIMARS.

Конашенков уточнил, что российские солдаты в результате высокоточного удара по заводу в Харькове уничтожили две РСЗО HIMARS, а также нейтрализовали пятьдесят три иностранных наёмников ВСУ.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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