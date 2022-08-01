Минобороны РФ: В Харькове уничтожены две американских РСЗО HIMARS

Российские Минобороны заявило, в были уничтожены две поставленных ВСУ Штатами установки HIMARS

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили об обстреле завода на территории Харькова.

На брифинге оборонного ведомства России Игорь Конашенков сообщил о том, что в ходе данного удара была уничтожена американская техника.

Из заявления следует, что ликвидированы были 2 поставленные Штатами РСЗО HIMARS и 53 украинских солдата, а также иностранные наемники.

"ВС РФ уничтожили две американские пусковые установки HIMARS и 53 националиста и иностранных наемника ударом по заводу в Харькове", - сообщает Минобороны.