Минобороны РФ: В Харькове уничтожены две американских РСЗО HIMARS
Российские Минобороны заявило, в были уничтожены две поставленных ВСУ Штатами установки HIMARS
В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили об обстреле завода на территории Харькова.
На брифинге оборонного ведомства России Игорь Конашенков сообщил о том, что в ходе данного удара была уничтожена американская техника.
Из заявления следует, что ликвидированы были 2 поставленные Штатами РСЗО HIMARS и 53 украинских солдата, а также иностранные наемники.
"ВС РФ уничтожили две американские пусковые установки HIMARS и 53 националиста и иностранных наемника ударом по заводу в Харькове", - сообщает Минобороны.
Опубликовано: Николай Скира
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