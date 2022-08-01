Байден заявил о готовности обсуждать с Россией контроль над вооружениями

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Вашингтон готов к диалогу с Москвой по поводу вооружений.

Как сообщает российское информационное агентство РИА Новости, президент США Джо Байден заявил, что он готов вести диалог с Россией.

По словам американского президента, он готов обсуждать с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным вопрос контроля над вооружениями.

Текущий договор о контроле над вооружениями СНВ-3 истекает в 2026 году.

"Байден заявил, что его администрация готова оперативно обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит СНВ-3, истекающий в 2026", - передает РИА.