Байден заявил о готовности обсуждать с Россией контроль над вооружениями
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Вашингтон готов к диалогу с Москвой по поводу вооружений.
Как сообщает российское информационное агентство РИА Новости, президент США Джо Байден заявил, что он готов вести диалог с Россией.
По словам американского президента, он готов обсуждать с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным вопрос контроля над вооружениями.
Текущий договор о контроле над вооружениями СНВ-3 истекает в 2026 году.
"Байден заявил, что его администрация готова оперативно обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит СНВ-3, истекающий в 2026", - передает РИА.
Опубликовано: Николай Скира
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