Президент России Владимир Путин заявил, что западные политики, которые ввести антироссийские санкции, выбросили на помойку принципы Всемирной торговой организации (ВТО).

Путин указал на ограничения работы для российских металлургов на внешних рынках, а также запрет на покупку некоторых компонентов для выпуска в России металлопроката, стальных листов и арматуры. По мнению российского лидера, это было сделано «в годы политическим интересам, которые не отражают мировую политическую линию, как и мировую экономику».

Президент России отметил, что Запад не брал в расчет «даже очевидные последствия», когда вводил санкции, например, рост стоимости строительных материалов на глобальном рынке и инфляцию в целом. Сложная ситуация складывается в энергетике, и других отраслях.

Путин считает, что снижение благополучия и качества жизни в первую очередь коснулось ряда стран Европы. Он подчеркнул, что западные политики выбросили на помойку принципы Всемирной организации торговли (ВТО).

Российский лидер заключил, что сегодня западные политики «хотят что-то вспомнить, но говорить об этом просто неловко». Касательно санкций относительно российский металлургов, Путин отметил, что «они являются откровенным проявлением недобросовестной конкуренции».