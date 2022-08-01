Минобороны Украины сообщило о прибытии немецких РСЗО MARS II
Украинские войска получили от Германии реактивные системы залпового огня MARS II.
Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии в страну нового западного оружия.
По словам Резникова, из Германии для Вооруженных сил Украины прибыли реактивные системы залпового огня MARS II.
"Третий брат в семье дальнобойного оружия - системы реактивного залпового огня MARS II прибыли из Германии в Украину. Спасибо Германии и лично моему коллеге, министру обороны страны Ламбрехту", - написал в Твиттере Резников.
Также на вооружении украинской армии состоять американские РСЗО HIMARS.
Стоит отметить, что также Вооруженные силы Украины используют еще одно дальнобойное немецкое оружие - гаубицы PzH 2000, которые спустя несколько недель использования начали выходить из строя.
Опубликовано: Николай Скира
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