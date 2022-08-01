Немецкие реактивные ракетные системы MARS II прибыли в Украину

Украинская армия получила от Германии реактивные системы залпового огня MARS II.

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил в своем официальном аккаунте в Твиттере о том, что в Украину прибыло оружие из Германии.

По словам Резникова, Бундесвер отправил в Украину несколько реактивных систем залпового огня MARS II.

При этом на вооружении украинских войск уже состоят реактивные ракетные системы американского производства HIMARS.

"Третий брат в семье дальнобойного оружия - системы реактивного залпового огня MARS II прибыли из Германии в Украину. Спасибо Германии и лично моему коллеге, министру обороны страны Ламбрехту", - написал он.

Другое немецкое оружие, гаубицы PzH 2000, уже начали выходить из строя в Украине из-за слишком высокого настрела.