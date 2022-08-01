Немецкие реактивные ракетные системы MARS II прибыли в Украину
Украинская армия получила от Германии реактивные системы залпового огня MARS II.
Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил в своем официальном аккаунте в Твиттере о том, что в Украину прибыло оружие из Германии.
По словам Резникова, Бундесвер отправил в Украину несколько реактивных систем залпового огня MARS II.
При этом на вооружении украинских войск уже состоят реактивные ракетные системы американского производства HIMARS.
"Третий брат в семье дальнобойного оружия - системы реактивного залпового огня MARS II прибыли из Германии в Украину. Спасибо Германии и лично моему коллеге, министру обороны страны Ламбрехту", - написал он.
Другое немецкое оружие, гаубицы PzH 2000, уже начали выходить из строя в Украине из-за слишком высокого настрела.
Опубликовано: Николай Скира
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