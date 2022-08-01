Как эффективно бороться с гниением корней томатов на дачном участке

Загнивание корней томатов является распространенной причиной, мешающей их нормальному росту и плодоношению, с которой можно и нужно бороться.

Наиболее частой причиной, почему гниет корневая система у томатов на грядке, является избыточный полив либо частые дожди. А у тепличных растений еще добавляется недостаточная вентиляция. Также способствуют развитию гнилостный процессов излишнее загущивание посадок, когда на минимальном количестве площади огородники желают высадить и вырастить как можно больше томатных кустов.

В этих условиях часто присовокупляется грибковая инфекция, которая тормозит нормальное развитие и рост посадок. Заболевшие кустики определить не составит труда по тому, как они выглядят. У них листва остается вялой даже после качественного полива.

Что же касается гнилостных процессов в корневой системе, то они активируются из-за грибков, постоянно живущих в почве, и активно размножающихся во влажной среде. Пострадать могут как молодые растения, так и уже зрелые. Оптимальными условиями для развития грибковой инфекции на корнях является умеренный полив, температура от плюс двадцати градусов по Цельсию , а также преимущественно глинистый грунт. Дожди только усугубляют ситуацию.

Если томаты вовремя не пролечить, то они, скорее всего, погибнут, поскольку повреждена их основа, корневая структура. Внешне больной корень можно опознать по коричневого среза.

Для молодой рассады настоящая беда это грибковая болезнь под названием черная ножка, которая развивается в том случае, если была заражена почва либо семена рассады. Способствуют инфицированию неверная схема полива, густые насаждения, а также повышенная кислотность почвы.

Спасти рассаду от черной ножки нельзя. Придется ее выкорчевать и обработать грунт фунгицидным препаратом Превикур Энерджи, но при условии, что температура будет не выше двадцати пяти градусов, и не ниже двенадцати. На пятьдесят квадратных метров грунта достаточно пятнадцати граммов средства, разведенного в десяти литрах воды. Заливать его нужно непосредственно в лунки.

Превикур Энерджи не токсичный препарат, поэтому при обработке им кустов собирать урожай можно уже спустя сутки. Следующая обработка назначается через две недели. За сезон необходимо провести три-четыре этапа, чтобы достичь выраженного эффекта.

В теплицах в период созревания плодов можно применять и древесную золу, которую смешивают с раздробленным мелом в пропорции один к одному, и посыпают грунт вокруг посадок.

Для борьбы с корневой гнилью на открытом грунте хорошо помогает комплексный фунгицид Юниформ.