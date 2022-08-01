В Японии десятки человек стали жертвами нападения макак
В одном из горных городов неподалеку от Хиросимы на западе Японии под названием Ямагучи обезьяны терроризируют людей. Некоторых из них удается поймать, но сообщения о нападениях продолжают поступать.
По данным Associated Press, по меньшей мере 58 человек получили ранения в результате нападений японских макак за последние недели . По сообщению информационного агентства, никто серьезно не пострадал, но людям рекомендовано пройти лечение в больнице.
Сотрудник департамента охраны природы префектуры Ямагути Ёситака Моришиге говорит, что жертвами нападений обезьян становятся маленькие дети и пожилые люди. Среди самых частых травм – царапины на руках и ногах, укусы на шее и на животе.
Во время одного из нападений обезьяна напала на четырехлетнего ребенка на территории детского сада Ямагучи.
Заместитель директора детского сада Ясуко Санада сказала, что с тех пор макаки захватили игровую площадку. Теперь дети не играют на улице.
Есть также сообщения о том, что обезьяны пытались похитить младенцев. На одну женщину макаки напали, когда она развешивала белье возле своего дома.
По сообщению CNN, обезьяны проникали в дома через окна и раздвижные двери. Жителям Ямагучи рекомендуется держать эти точки входа закрытыми.
Полиция расставила ловушки и начала патрулирование с сетями и пистолетами с транквилизаторами, но удалось поймать только одну обезьяну.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Полковник США Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенными Украине деньгами
Что необходимо предпринять, чтобы спасти зеленый лук от повреждения червями
На границе Сербии и Косова начались бои
Как бороться с насекомыми-вредителями и заболеваниями чеснока
Кречмер раскрыл «горькую правду» о значении российского газа для Германии