Что необходимо предпринять, чтобы спасти зеленый лук от повреждения червями

Луковые перья являются излюбленным лакомством червей, поэтому, чтобы спасти урожай, необходимо знать, как бороться с этой напастью.

Перья зеленого лука зачастую подвержены повреждениям очень мелкими белыми червячками. Именно так выглядят личинки лукового скрытнохоботника, который как раз и откладывает яйца внутри полого лукового листа.

Чтобы достичь поставленной цели, важно производить мероприятия по избавлению от личинок скрытнохоботника в соответствии с периодами их развития. Первые жуки, которые перенесли зимовку появляются во второй половине апреля или начале мая, когда температура воздуха уже устойчиво прогрелась до плюс десяти градусов.

Далее самки жука откладывают яйца в листья лука на протяжении двух-трех недель. Потом развившиеся червячки поедают лист в течение примерно месяца, а затем перемещаются в землю, где уже формируются куколки. Следующий выводок скрытнохоботника появляется примерно в середине июля.

Чтобы не упустить время, необходимо весной хорошо просматривать луковые всходы. При появлении на листиках пятнышек желтого цвета, нужно оборвать поврежденные листики, и сложить в отдельную емкость. Ни в коем случае нельзя сбрасывать их в землю. Если сделать все правильно, у ростка будет еще время сформировать новые здоровые перья.

В июле, когда личинки устремляются в землю, хорошо помогает регулярное рыхление почвы вокруг посадки лука. В идеале делать это следует после каждого полива, а также посыпать почву обеззараживающим составом из золы и табачной пыли в соотношении два к одному.

Можно отпугнуть скрытнохоботника и другими растениями, такими как чистотел и пижма. Их нужно измельчить, и просыпать между луковыми рядками. Неплохо справляется с поставленной задачей настой картофельной и помидорной ботвы. Один-два килограмма ботвы нужно залить десятью литрами кипятка, настоять четыре часа, процедить, и опрыскивать лук полученным составом.

Если посадки лука обширны, то механические способы могут оказаться неприемлемыми, а специализированных средств для борьбы с жуком не существует. Но спасти может верная агротехника.

Осенью нужно извлечь из почвы все остатки в виде шелухи, ботвы и луковиц, и уничтожить, а следующей весной севок сажать на новую площадь, и не забывать о весенней и летней подкормке лука.

Обязательно нужно очистить на зиму участок от сорняков, и обработать инсектицидными препаратами. Каратэ, Карбофос и Децис очень эффективны и против взрослого скрытнохоботника. Если же вы возьмете за правило оставлять на зиму хорошо очищенную почву, то количество вредителей будет значительно меньшим, а урожай лука богатым.