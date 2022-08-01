Солевая подкормка томатов качественно повысит урожайность ваших посадок
Обычная соль способна сыграть роль эффективного удобрения для томатных кустов, чтобы они дали обильный урожай.
Солевые составы для удобрения томатов на опыте отлично себя зарекомендовали в деле повышения урожайности этой культуры. Существует несколько разновидностей рецептов, которые заинтересуют дачников, нацеленных на отличный урожай. Если вы из таких, читайте дальше.
Позитивное влияние соли на растущие томаты заключаются в том, что она улучшает процессы созревания помидоров, добавляет им сладости и вкуса, а также может помочь исцелить кустики томата от фитофтороза.
В период завязи и роста плодов будет очень эффективна следующая подкормка. Для ее приготовления понадобится двести граммов древесной золы, одна столовая ложка каменной соли и десять литров нагретой до двадцати пяти градусов по Цельсию воды. Все компоненты необходимо перемешать и поливать полученным раствором томаты в течение недели.
Для улучшения вкусовых качеств плодов хорошо подойдет простой солевой раствор. Одну столовую ложку соли нужно растворить в десяти литрах воды. В том же случае если стоит лечебная задача по избавлению растений от фитофтороза, подойдет концентрат.
На десять литров воды рассчитывается стакан хлорида натрия. Полученным составом нужно опрыскивать томаты один раз в месяц. Для стимулирования действия раствора в него можно добавлять мыльную стружку.
При грамотном применении солевых составов можно добиться впечатляющих результатов по насыщению плодов томатов сладостью, защите посадок от целого комплекса заболеваний грибкового происхождения, а также избавлению кустиков от многочисленных насекомых-вредителей.
Если же солевые подкормки проводятся без понимания количества, концентрации состава и периода развития растения, когда они наиболее актуальны, можно нанести томатам непоправимый вред вплоть до полной утраты урожая и гибели самого растения.
Так, бессистемное применение солевых составов может привести к разбалансированию питательных веществ в грунте, а также привести к излишнему закислению почвы, что создает оптимальные условия для жизнедеятельности корнееда.
Крайне важно, чтобы солевой раствор был слабым. При избытке соли томаты неизбежно будут болеть, и в итоге погибнут. Это же является и основной причиной, по которой нельзя злоупотреблять удобрениями с содержанием соли. Интервалы между солевыми обработками томатных посадок не должны быть менее одной недели, а лучше даже чуть больше, да и то зависит от решаемой проблемы и пропорции соли и воды в растворе.
Опубликовано: Elsa
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