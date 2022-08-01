Трипсы в рассаде: как спасти молодые побеги от этой напасти

Повреждение трипсами способно уничтожить как сельскохозяйственные культуры, так и декоративные, если своевременно не принять меры.

Трипсы это крошечные насекомые-вредители, которые быстро переносят болезнетворные микроорганизмы от одного растения к другому. И масштабы бедствия могут быть очень серьезными, если ничего не предпринимать.

Наиболее действенной тактикой, которая решит проблему изначально, будет проведение профилактических мероприятий, чтобы не дать трипсам буквально поселиться на рассаде. Для них очень комфортен сухой воздух, поэтому мы рекомендуем регулярно поливать и опрыскивать рассаду водой, а также просматривать листики и цветки на предмет возникновения трипсов.

Существуют также специализированные клейкие ленты-ловушки, которые также не следует игнорировать. Идеальной средой для роста рассады будет двадцать-двадцать пять градусов по Цельсию. При ее высадке важно, чтобы растения находились на некотором удалении друг от друга, и не соприкасались. Для обеззараживания будет нелишним пересыпать посадочный материал известью или мелом.

Если же заражение трипсами все же произошло, следует соблюдать следующие правила, чтобы минимизировать ущерб. Рассаду, которая поражена трипсами, необходимо как можно скорее отъединить от здоровой, и вынести поврежденное растение на безопасное расстояние максимально осторожно, чтобы не стряхнуть насекомых, и не расширить ареал заражения.

Обязательно заменить почву здоровой, или, в крайнем случае, убрать ее верхний слой, прежде чем сажать другое растение на то же место. До момента инсектицидной обработки рассаду нужно хорошенько промыть проточной водой.

Хорошо борются с трипсами такие препараты как Карбофос, Фитоверм, Кинмикс, Интавир, Агравертин, Актелик, Конфидор, Вертимек, и др. При их приготовлении важно не игнорировать инструкцию, иначе вреда может быть больше чем пользы.

Существуют и экологически чистые, т. н. народные методы, которые неплохо себя зарекомендовали в борьбе с трипсами. Тактики существуют следующие. Растение нужно хорошо намылить хозяйственным мылом, и поместить в полиэтилен на сутки.

Второе решение это приготовить отвары махорки, табака, чистотела, тысячелистника, стручкового перца и хорошенько промыть ими рассаду. Как вариант возможно опрыскивание листвы предварительно подготовленной настойкой чеснока. Можно также попробовать замульчировать грунт алюминиевой фольгой.

При покупке рассады, если вы не уверены в ее здоровье, рекомендуется выдержать ее в карантине и обработать инсектицидом или же при достаточном опыте и знаниях использовать клопов и клещей, которые съедают трипсы.