Еврокомиссия заявила, что у ЕС больше нет денег на помощь Украине

В Европе заканчиваются свободные деньги, которые можно выделять для помощи Украине.

Как сообщает российское информационное агентство РИА Новости, в Европе заканчиваются деньги, которые можно было бы выделить для помощи Украине.

Европейский Союз обещал Украине еще 8 миллиардов евро, но на данный момент Украина их так и не получила.

В ЕК заявили, что Евросоюз для начала должен обеспечить себя резервами, а лишь потом он сможет передать Украине обещанные средства.

"Еврокомиссия: для выделения Украине обещанных еще 8 млрд евро Евросоюзу нужна дополнительная подушка безопасности, пока денег на это нет", - пишет РИА.

Опубликовано: Николай Скира

 

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