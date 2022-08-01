Известные продуктовые сети Британии перестанут указывать срок годности продуктов на упаковке

Это объясняют тем, что жители королевства должны бережнее относиться к еде и научиться самостоятельно оценивать качество продуктов.

Речь идет о ретейлерской сети Waitrose, а также об известной сети Morrisons.

Первая уберет сведения о сроках годности фруктов и овощей, так как жители Великобритании, глядя на истекающие сроки продукции, выбрасывают в мусор до 4,5 млн тонн продуктов в год.

Такой подход ведет к неэкономному использованию энергетических ресурсов во время производства продукции.

Теперь же жители Туманного Альбиона будут полагаться исключительно на внешний вид и запах продуктов, прежде чем принять решение об их неоправданной утилизации.

А представители второй сети дают право своим покупателям при помощи обоняния решать, пригодно ли молоко для питья или оно уже скисло.