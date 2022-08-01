Агрономы объяснили, как осенью обрабатывать виноград от вредителей и болезней

От правильной обработки винограда осенью зависит зимовка растения, его способность противостоять болезням и вредителям.

После уборки урожая и завершения листопада винограду нужна обрезка. Удаляются побеги, не созревшие за сезон. 

Через 3 недели можно начинать обработку от болезней и вредителей, но многое зависит от погодных условий и особенностей сорта. 

Для обработки можно использовать готовые комплексные препараты или самодельные средства. К последним относится раствор железного купороса. Он восполняет дефицит железа и защищает виноград от многих болезней.

Для приготовления раствора нужно развести 500 г вещества в 10 л воды. Можно смешать железный купорос с мочевиной, тогда следует взять по 300 г каждого препарата на 10 л воды.

Медный купорос обогащает растение питательными веществами и защищает его от нежелательных воздействий. 300 г вещества разводят в 10 л воды и опрыскивают виноград.

Любая обработка проводится только после тщательного сбора опавшей листвы. Процедура проводится в сухую погоду, когда нет сильного ветра. 

Приготовленные растворы нужно использовать сразу, их нельзя хранить. При опрыскивании состав должен попадать не только на растение, но и на почву под ним.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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