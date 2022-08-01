NYP: Стайн призвал Байдена уйти в отставку ради будущего США
Американский политик Эндрю Стайн призвал президента США Джо Байдена элегантно уйти в отставку.
В понедельник, 1 августа 2022 года, бывший глава городского совета Нью-Йорка и округа Манхэттена Энрю Стэйн в своей колонке для New York Post заявил, что президент США Джо Байден должен уйти в отставку до начала промежуточных выборов.
Стэйн утверждает, что Байдену лучше элегантно покинуть свой пост до тех пор, пока Соединённые Штаты не оказались ещё в более плачевном положении из-за проводимой американским лидером политики, чтобы передать бразды правления новому поколению американских демократов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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