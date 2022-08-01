Минообороны РФ: ВСУ разместили расчёты ПЗРК на крыше театра музкомедии в Одессе

Генерал-полковник РФ Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные разместили расчёты ПЗРК на крыше театра музыкальной комедии в Одессе.

В понедельник, 1 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Михаил Мизинцев в ходе вечернего брифинга российского оборонного ведомства сообщил, что бойцы ВСУ используют здание одесского театра музыкальной комедии имени Водяного в качестве арсенала.

Мизинцев пояснил, что украинские военнослужащие разместили на крыше здания одесского учреждения культуры на улице Пантелеймоновской расчёты переносного зенитного ракетного комплекса.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 