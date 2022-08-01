Минообороны РФ: ВСУ разместили расчёты ПЗРК на крыше театра музкомедии в Одессе
Генерал-полковник РФ Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные разместили расчёты ПЗРК на крыше театра музыкальной комедии в Одессе.
В понедельник, 1 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Михаил Мизинцев в ходе вечернего брифинга российского оборонного ведомства сообщил, что бойцы ВСУ используют здание одесского театра музыкальной комедии имени Водяного в качестве арсенала.
Мизинцев пояснил, что украинские военнослужащие разместили на крыше здания одесского учреждения культуры на улице Пантелеймоновской расчёты переносного зенитного ракетного комплекса.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Полковник США Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенными Украине деньгами
В Белом доме заявили о снижении цены на бензин в США почти на доллар
На границе Сербии и Косова начались бои
Трамп заявил, что Зеленский должен пойти на уступки Путину и признать Крым
Кречмер раскрыл «горькую правду» о значении российского газа для Германии