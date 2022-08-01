Трамп заявил, что Зеленский должен пойти на уступки Путину и признать Крым
Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что Зеленский должен был признать Крым.
Ранее занимавший пост президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обратился к Владимиру Зеленскому.
По словам Трампа, президенту Украины следовало бы вести иную внешнюю политику в отношении России.
Он отметил, что Зеленскому стоило бы признать Крым частью Российской Федерации, пойдя на уступки Владимиру Путину.
"Зеленскому следовало отказаться от НАТО и признать Крым российским. Это позволило бы избежать конфликта с РФ", - заявил Трамп.
По словам Трампа, такой ход позволил бы Зеленскому сохранить целостность Украины.
Опубликовано: Николай Скира
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Трамп заявил, что Зеленский должен пойти на уступки Путину и признать Крым
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