Трамп заявил, что Зеленский должен пойти на уступки Путину и признать Крым

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что Зеленский должен был признать Крым.

Ранее занимавший пост президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обратился к Владимиру Зеленскому.

По словам Трампа, президенту Украины следовало бы вести иную внешнюю политику в отношении России.

Он отметил, что Зеленскому стоило бы признать Крым частью Российской Федерации, пойдя на уступки Владимиру Путину.

"Зеленскому следовало отказаться от НАТО и признать Крым российским. Это позволило бы избежать конфликта с РФ", - заявил Трамп.

По словам Трампа, такой ход позволил бы Зеленскому сохранить целостность Украины.