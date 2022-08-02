Спецназ США ликвидировал главу террористов Аль-Каиды
Соединенные Штаты Америки провели контртеррористическую операцию в Афганистане.
Специальные силы Соединенных Штатов Америки в минувшие выходные провели операцию на территории Афганистана.
Известно, что специальная операция была контртеррористической и в ходе нее был ликвидировать главарь Аль-Каиды (запрещена в РФ) Аз-Завахири.
"США в минувшие выходные провели успешную операцию против террористической организации Аль-Каида в Афганистане, жертв среди гражданских лиц нет", - сообщили в Белом доме.
Напомним, что ранее Соединенные Штаты объявили о выводе войск из Афганистана.
Опубликовано: Николай Скира
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