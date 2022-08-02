Спецназ США ликвидировал главу террористов Аль-Каиды

Соединенные Штаты Америки провели контртеррористическую операцию в Афганистане.

Специальные силы Соединенных Штатов Америки в минувшие выходные провели операцию на территории Афганистана.

Известно, что специальная операция была контртеррористической и в ходе нее был ликвидировать главарь Аль-Каиды (запрещена в РФ) Аз-Завахири.

"США в минувшие выходные провели успешную операцию против террористической организации Аль-Каида в Афганистане, жертв среди гражданских лиц нет", - сообщили в Белом доме.

Напомним, что ранее Соединенные Штаты объявили о выводе войск из Афганистана.