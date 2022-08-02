Трамп заявил, что Зеленский должен был признать Крым частью России для спасения Украины
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Зеленский должен был признать Крым российским.
Бывший президент США Дональд Трамп обратился к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Экс-глава Белого дома уверяет, что украинскому президенту стоило еще до 24 февраля признать Крым частью России.
Так. уверяет Дональд Трамп, Зеленский смог бы спасти территориальную целостность Украины.
"Зеленскому следовало отказаться от НАТО и признать Крым российским. Это позволило бы избежать конфликта с РФ", - заявил Трамп.
Опубликовано: Николай Скира
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