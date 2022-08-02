Орбан заявил, что Венгрия не будет подчиняться Евросоюзу
Премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что страна не будет подчиняться Евросоюзу.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан крайне негативно высказался о Европейском Союзе.
По его словам, Венгрия не будет подчиняться требованиям Евросоюза, если они идут вразрез с интересами самой страны.
"Венгрия не будет подчиняться Европейскому союзу, если требования Брюсселя не подходят Будапешту", - заявил Орбан.
Отметим, что Венгрия наряду с Сербией являются теми странами Европы, которые больше всего выступают против введения антироссийских санкций и эмбарго на нефть и газ.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Полковник США Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенными Украине деньгами
Российская ракета-носитель «Союз-2.1в» вывела на орбиту военный спутник
На границе Сербии и Косова начались бои
Спецназ США ликвидировал главу террористов Аль-Каиды
Кречмер раскрыл «горькую правду» о значении российского газа для Германии