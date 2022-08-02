Орбан заявил, что Венгрия не будет подчиняться Евросоюзу

Премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что страна не будет подчиняться Евросоюзу.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан крайне негативно высказался о Европейском Союзе.

По его словам, Венгрия не будет подчиняться требованиям Евросоюза, если они идут вразрез с интересами самой страны.

"Венгрия не будет подчиняться Европейскому союзу, если требования Брюсселя не подходят Будапешту", - заявил Орбан.

Отметим, что Венгрия наряду с Сербией являются теми странами Европы, которые больше всего выступают против введения антироссийских санкций и эмбарго на нефть и газ.