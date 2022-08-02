Пушков: Евросоюз заставил Венгрию поддержать санкции против России
Российский сенатор Алексей Пушков утверждает, что Брюссель фактически заставил Венгрию ввести антироссийские санкции после старта спецоперации в Украине.
Сенатор Совфеда России Алексей Пушков сообщил, что правительство Венгрии было вынуждено поддержать все санкции Европейского союза против России, поскольку ЕС давно не является свободной организацией и заставляет всех членов блока действовать по единой линии, выгодной Брюсселю.
Также Пушков напомнил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изначально был против санкций в отношении России и до сих пор выступает с их регулярной критикой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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