Россия направила генсеку ООН данные о применении ВСУ мин «Лепесток» в ДНР

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия направила генсеку организации Антониу Гутерришу данные об использовании мин "Лепесток" украинскими военными.

Утром 2 августа заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский написал новое сообщение в собственном Telegram-канале, где сообщил, что Москва проинформировала генсека организации Антониу Гутерриша о фактах применения армией Украины запрещённых мин "Лепесток" на Донбассе.

По словам Полянского, российская сторона предоставила фото- и видеодоказательства того, что накануне ВСУ произвели дистанционное минирование центра Донецка "Лепестками", которые запрещены ввиду того, что являются крайне незаметными и способны лишить человека стопы при одном касании взрывного устройства.