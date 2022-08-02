Шольц объявил об отправке в Украину оружия, которое отсутствует у армии Германии

Олаф Шольц рассказал, что полученные данные об игнорировании Украины и отсутствии помощи ей - полная чушь. ВСУ получило такое оружие, которого даже нет у самой Германии.

Также канцлер отметил, что у украинского войска, сейчас в руках настолько новое оружие, что оно еще даже не находится на вооружении немецких войск. Поэтому не стоит быть такими категоричными.

"Полученные Украиной системы настолько новые, многие из них даже не видели в Бундесвере, поэтому мы отправили на помощь эксклюзив и качество. Также мы занимаемся обучением солдат, чтобы все было намного эффективнее, все обеспечивается на высшем уровне", — рассказал Шольц .

Было указан и тот факт, что Германия отдала практически все свои военные запасы Украине "все вооружения которые у нас имелись". К данному оружию и технике относятся системы ПВО, мины, пушки и многое другое. Поэтому Евросоюз просто не имеет права предъявлять обвинения.

Совсем недавно власти Германии опубликовали список оружия, которое было передано на помощь Украине.

Среди перечня можно обнаружить целый арсенал мощной техники: семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS и другие вооружения.

Пожалуй с таким арсеналом украинским военным должно стать легче справляться в бою.