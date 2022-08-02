Первое судно с украинским зерном Razoni успешно прошло по «зерновому коридору»

Первое сухогрузное судно с украинским зерном Razoni без происшествий прошло по «зерновому коридору».

Во вторник, 2 августа 2022 года, украинское издание Ukrainian Shipping Magazine заявило, что грузовое судно с зерном из Украины успешно прошло по «зерновому коридору» на пути в порт Триполи.

Журналисты издательства отметили, что на борту сухогрузного судна Razoni находится двадцать шесть тонн экспортируемой украинской кукурузы, которое направляется в Ливанскую Республику.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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