Первое судно с украинским зерном Razoni успешно прошло по «зерновому коридору»
Первое сухогрузное судно с украинским зерном Razoni без происшествий прошло по «зерновому коридору».
Во вторник, 2 августа 2022 года, украинское издание Ukrainian Shipping Magazine заявило, что грузовое судно с зерном из Украины успешно прошло по «зерновому коридору» на пути в порт Триполи.
Журналисты издательства отметили, что на борту сухогрузного судна Razoni находится двадцать шесть тонн экспортируемой украинской кукурузы, которое направляется в Ливанскую Республику.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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