Лукашенко уверен, что правительство Сербии не сможет усидеть на трёх стульях
Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что сербское правительство не сможет усидеть на трёх стульях.
Во вторник, 2 августа 2022 года, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в своём пресс-релизе прокомментировал ситуацию вокруг Косово и заявил о необходимости оказания помощи сербскому народу.
Лукашенко помимо прочего высказал своё мнение касательно того, что власти Сербии не смогут на протяжении длительного времени сохранять баланс между сотрудничеством с Россией, США и Евросоюзом одновременно, так как западные страны не позволят Вучичу поддерживать дружеские отношения с Путиным.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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