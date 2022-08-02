Лукашенко уверен, что правительство Сербии не сможет усидеть на трёх стульях

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что сербское правительство не сможет усидеть на трёх стульях.

Во вторник, 2 августа 2022 года, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в своём пресс-релизе прокомментировал ситуацию вокруг Косово и заявил о необходимости оказания помощи сербскому народу.

Лукашенко помимо прочего высказал своё мнение касательно того, что власти Сербии не смогут на протяжении длительного времени сохранять баланс между сотрудничеством с Россией, США и Евросоюзом одновременно, так как западные страны не позволят Вучичу поддерживать дружеские отношения с Путиным.