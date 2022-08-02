Чем можно продезинфицировать грунт перед высадкой в него молодой рассады

Чтобы рассада надежно укоренилась, и пошла в рост необходимо предварительно произвести процедуру дезинфекции почвы.

Чтобы снизить вероятность повреждения огородных культур болезнями и вредителями, заботиться об их здоровье нужно на самых ранних этапах развития, еще до высадки рассады. В частности следует произвести его обеззараживание.

Не секрет, что каждый последующий год культивации огородных растений истощает почву, и снижает ее урожайность не только по причине уменьшения в ней количества полезных веществ, но и из-за избытка вредной бактериальной флоры.

В идеале грунт стоило бы заменять каждый год, но если это по каким-либо причинам проблематично сделать, дезинфекция может стать альтернативой.

Дезинфицировать грунт можно, используя народные экологичные методы, или же, применяя для этого специализированные средства. В первом случае, однако, усилий может быть приложено много, а результат все равно оставит желать лучшего. Но назвать такие технологии вовсе неработающими тоже нельзя.

Одной из них является замораживание грунта. Его кладут в тканевый мешок и помещают в холодную среду, а потом неделю держат в тепле. После второй процедуры замораживания вредители и их личинки гибнут. Оптимальная температура замораживания не менее минус двадцати градусов по Цельсию. Можно использовать для этой цели морозильную камеру. Для верности рекомендуется проделать цикл три-четыре раза.

Замораживание неплохо справляется с фитофторозом, а вот использование высоких температур губительно для бактерий. Поэтому прокаливание и пропаривание еще один действенный метод обеззараживания почвы. Ее нужно залить кипятком, размешать, положить в разогретый духовой шкаф, и пропаривать в течение двух часов. После обработки грунт нужно насытить полезной микрофлорой, иначе он останется бесплодным.

Возможно обеззараживание почвы и химикатами, но следует помнить, что после проведения всех мероприятий необходимо гармонизировать кислотно-щелочной баланс. В этом отношении хорошо показали себя фунгицидные препараты, например Фитоспорин.

Инсектицидную обработку нужно проводить за месяц до высевания культур. Перед процедурой землю нужно хорошо разрыхлить и пролить водой. Для черноземов хорошо подойдет марганцовка, которой можно обработать почву за две недели до посадки растений.

Но, обрабатывая землю от вредителей и бактерий, не следует забывать и об обработке посевного материала перед посадкой, ведь достаточно часто источником вредной бактериальной микрофлоры являются именно зараженные семена.