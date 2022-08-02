Захарова указала на доказательства причастности США к конфликту на Украине

Глава МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявление Вадима Скибицкого является доказательством вовлечённости США в украинский конфликт.

Во вторник, 2 августа 2022 года, министр иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала интервью официального представителя Главного управления разведки МО Украины Вадима Скибицкого для британской газеты «Дейли телеграф».

Захарова утверждает, что после заявления Скибицкого не нужны другие доказательства участия США в конфликте на Украине, так как оказалось, что Соединённые Штаты не только поставляют ВСУ вооружение для затягивания конфликта и обучают украинских солдат военному делу, но и выполняют функцию наводчика для выбора целей возможных атак со стороны Украины на Донбассе.