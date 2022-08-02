ВКС России ликвидировали около 250 наёмников «Иностранного легиона» ВСУ
Министерство обороны РФ сообщило об успешном уничтожении 250 иностранных наёмников ВСУ в районе Николаева.
Во вторник, 2 августа 2022 года, генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга российского оборонного ведомства доложил об уничтожении до двухсот пятидесяти бойцов «Иностранного легиона» ВСУ.
Конашенков уточнил, что ликвидация иностранных наёмников, сражавшихся на стороне Украины, прошла посредством нанесения высокоточного удара солдатами воздушно-космических сил России по пункту временного базирования «Иностранного легиона» в городе Николаеве.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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