Минобороны РФ: российские военные уничтожили семь складов боеприпасов ВСУ
Генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении семи военных складов с боеприпасами ВСУ.
2 августа официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе рассказал об уничтожении российскими солдатами семи украинских военных хранилищ с боеприпасами.
Конашенков уточнил, что ликвидация вражеского арсенала произошла в населённых пунктах Артёмовск, Константиновка, Очеретино Донецкой Народной Республики, а также в городе Николаев и в селе Трудовое в Мелитопольского района Запорожской области.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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