Минобороны РФ: российские военные уничтожили семь складов боеприпасов ВСУ

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении семи военных складов с боеприпасами ВСУ.

2 августа официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе рассказал об уничтожении российскими солдатами семи украинских военных хранилищ с боеприпасами.

Конашенков уточнил, что ликвидация вражеского арсенала произошла в населённых пунктах Артёмовск, Константиновка, Очеретино Донецкой Народной Республики, а также в городе Николаев и в селе Трудовое в Мелитопольского района Запорожской области.