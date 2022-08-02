Захарова осудила правительство Польши за закрытие экспозиции в музее «Аушвиц-Биркенау»
Российский дипломат Мария Захарова прокомментировала закрытие российской экспозиции в музее «Аушвиц-Биркенау».
Во вторник, 2 августа 2022 года, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что считает недопустимым закрытие администрацией музея «Аушвиц-Биркенау», который располагается на территории бывшего концентрационного лагеря Освенцим, постоянной выставки Центрального музея Великой Отечественной войны.
Захарова утверждает, что закрытие экспозиции «Трагедия.Мужество.Освобождение» является очередным доказательством желания переписать историю, которая не отвечает требованиям политической конъюнктуры Запада, превратив лагерь смерти в Диснейленд.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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