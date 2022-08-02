Самолёт с Нэнси Пелоси на борту приземлился в аэропорту Тайваня
Американский спецборт Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань.
Во вторник, 2 августа 2022 года, самолёт SPAR19, перевозящий спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в международном аэропорту Тайбэя «Суньшань».
Зарубежные журналисты отмечают, что множество жителей столицы Тайваня собрались вокруг аэропорта, чтобы встретить американского политика Пелоси, которая решила в ходе своего азиатского турне посетить Тайбэй, несмотря на многочисленные угрозы со стороны Китая.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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