Лавров рассказал о судьбе Ротару на российской сцене: она - настоящая патриотка

Музыкальный продюсер Сергей Лавров считает известную в России исполнительницу Софию Ротару патриоткой. Именно по этой причине уроженка Украины никогда не покинет родной Киев и продолжит выступать.

Музыкальный продюсер Сергей Лавров рассказал о дальнейшей судьбе певицы Софии Ротару на российской сцене, которая родилась и живёт в соседней Украине.

Лавров уверен, что София Михайловна всегда была самой настоящей патриоткой. По этой причине знаменитость никогда не уедет из Украины.

Она очень любит Киев, у нее там прекрасный дом, любимая собака и родственники. Куда она уедет? Никогда в жизни. И думаю, что выступать она будет.

Продюсер выразил надежду, что Ротару не забудет о своих поклонниках из России.

Тем не менее на родине певицу осуждают за то, что та молчит о проведении РФ спецоперации на Донбассе. Особо ярые украинцы даже призывают бойкотировать выступления своей знаменитой землячки.

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник рассказал:

Она в большей степени будет теперь молчать и не будет ничего говорить в отношении России и спецоперации после того, что произошло в Санкт-Петербурге на стадионе "Зенит", когда туда выперлась выступать команда "Би-2". Как их освистали наши ребята… Ротару никогда не рискнет пойти на то, чтобы, не дай бог, на ее концерте, когда она приедет в Россию, кто-нибудь закричал: "Пошла на…".

Продюсер считает, что из-за молчания Ротару теряет любовь поклонников и немалые деньги. Раньше выступление Ротару на корпоративе оценивалось от 75 000 евро, а концерт в 35 000 - 50 000 евро.