В Германии крематории сокращают потребление энергии из-за высоких цен на газ

На фоне сокращения поставок российского газа в Европе принимают меры для экономии энергоносителя. Энергетический кризис начал сказываться на секторе крематориев Германии.

Председатель консорциума Германии по кремации Свенд-Йорк Соболевски заявил, что отрасль заслуживает приоритета, поскольку смерть нельзя «отключить». Без газа большинство крематориев не смогут работать.

Кремация очень распространена в Германии: почти три четверти из примерно 1 млн человек, которые умирают каждый год, подвергаются этому процессу в рамках давней традиции, зародившейся на бывшем востоке страны.

Но теперь, когда поставки газа ограничены, сектор ищет способы сэкономить энергию в преддверии зимы.

Чтобы справиться с затруднительным положением есть один краткосрочный вариант, который включает снижение средней температуры кремационных печей с 850 до 750 градусов, что может сэкономить от 10% до 20% газа.

Некоторые крематории также выключают печи, оставляя другие работать, поэтому им не нужно больше газа для повторного нагрева, когда они остывают.

Управляющий крематорием Карл-Хайнц Кенсген рассказал, что в случае сбоя подачи газа можно будет продолжать эксплуатировать заводы, которые находятся в горячем состоянии.

Однако в долгосрочной перспективе глава немецкой ассоциации похоронных бюро заявил, что переход с газа на электричество не за горами.