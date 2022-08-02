Лазарева, находящаяся в Испании, запретила своим детям возвращаться в Россию
Юмористка Татьяна Лазарева, уехавшая в Испанию после запуска спецоперации, не разрешает своим наследникам возвращаться в РФ. Сама звезда экрана не готова забыть о государстве, где была счастлива и знаменита.
Уехавшая из РФ артистка Татьяна Лазарева запретила своим чадам даже думать о возвращении в РФ. Ведущая категорически против спецоперации России на Донбассе.
Давая интервью Ксении Лариной на Ютуб-канале "Дифирамб", юмористка призналась:
Они хотели бы остаться, но я им сказала: "Ребят, пожалуйста, пожалейте мать". Совсем не хочется быть здесь, не иметь возможности приехать, если там что-то с твоим ребенком случилось.
Звезда экрана рассказала, что сначала её чада на сведения о признании матери иноагентом отреагировали растерянно, но после успокоились, приняв ситуацию.
Ведущая призналась, что не может себе представить, что не вернется в РФ и недвижимость на родине продавать не торопится, как это делают ее друзья. Лазарева продала в России только дачу, но и это далось знаменитости с большим трудом.
Я испытала такой стресс… Это была место, где выросли дети, было много друзей вокруг. Мы там лет двадцать прожили. И вот мы ее продали, и это было очень тяжело. И это был кусок, с которым ты открываешь часть родины своей.
Многие соотечественники внесли Лазареву в список предателей. А знаменитость признается, что на чужбине жить нелегко.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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