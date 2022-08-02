МИД Китая выступил с официальной критикой прибытия Пелоси на Тайвань

Министерство иностранных дел Китая сделало заявление, в котором раскритиковало визит Нэнси Пелоси на Тайвань и заявило, что её визит наносит серьёзный удар по стабильности в регионе.

Министерство иностранных дел Китая во вторник сделала заявление, где осудила визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Китай. В министерстве заявили, что визит спикера Пелоси наносит серьезный ущерб миру и стабильности в Тайваньском проливе.

В заявлении, опубликованном сразу после ее прибытия в Тайбэй вечером во вторник, министерство иностранных дел Китая заявило, что визит Пелоси серьезно влияет на политические основы китайско-американских отношений, и было оглашено о необходимости выразить решительный протест Соединенным Штатам, сообщает издание Reuters.

Ранее сообщалось, что спикера Палат представителей Нэнси Пелоси приземлилась в аэропорту города Тайбэй. Её визит на Тайвань должен был произойти в ходе турне Пелоси по странам Юго-восточной Азии.

В свою очередь, официальные лица Китая выражали озабоченность данным визитом. С китайской стороны звучали заявления, что Китай готов дать "военный ответ" на данные действия американского спикера, так как, по мнению властей КНР, визит Пелоси угрожает национальным интересам страны.